الهلال الأحمر الفلسطيني: نواجه أزمة كبيرة في العمل الإنساني بقطاع غزة

قال يونس الخطيب رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الهلال الأحمر الفلسطيني يواجه أزمة كبيرة في العمل الإنساني بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن عمال الاستجابة الإنسانية لا يحصلون على الحماية، ويجب احترام القوانين الدولية والتزام المواثيق الأممية، مؤكدًا، أن الدمار لحق بكل أنحاء قطاع غزة.

وأضاف "الخطيب" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولي يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية جراء ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية، والاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل ممنهج المنظومة الصحية في قطاع غزة على مدار أكثر من عام.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر ويقصف ويستهدف الطواقم الطبية والإسعاف، ما تسبب في تدهور وشبه انهيار للمنظومة الصحية.