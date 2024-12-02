محافظ بني سويف يتفقد مقترحات خطة تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة حورية

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسجد السيدة حورية، لتفقد مقترحات خطة تطوير المسجد ، التي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، ومؤسسة مساجد لترميم وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة بيوت الله والعناية بها وصيانتها.

رافق المحافظ خلال الجولة: السكرتير العام المساعد لواء سامي علام ، وكيل وزارة الأوقاف دكتور عبدالرحمن نصار، ورئيس مدينة بني سويف علي يوسف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ومسجد السيدة حورية مستشار محمد على خلاف، وعضو مجلس المؤسسة كابتن توني عثمان، ومدير التخطيط العمراني مهندس رامي رجب، وعدد من مسؤولي الأوقاف والآثار والجهات ذات الصلة.

وتم خلال الجولة استعراض تفاصيل خطة التطوير، التي تراعي كافة الأبعاد والجوانب التاريخية والثقافية، للحفاظ على الطابع الأثري والديني للمسجد، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمرافق والخدمات المقدمة للزوار والمصلين، كما سيتم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم للمبنى.

كلف المحافظ لجنة فنية مختصة من ديوان عام المحافظة تضم التخطيط العمراني والمكتب الفني والشئون القانونية والمختصين من الأوقاف والأثار والجهات ذات الصلة، لمتابعة ومراجعة كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع من خلال إجراء الدراسات القانونية والفنية المطلوبة.

وأكد محافظ بني سويف، دعمه الكامل للمشروع الذي ستشرف عليه وزارتا الأوقاف والآثار، مشيرًا إلى أهمية المسجد في المجتمع السويفي بشكل خاص، ورواده من مختلف محافظات مصر، مضيفا أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز الهوية الثقافية والدينية للمحافظة ويُعد إضافة هامة لزوار المسجد من كل ربوع مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مسجد السيدة حورية يُعد من أبرز المساجد التاريخية في محافظة بني سويف، وهو مكان ذو طابع ديني وثقافي عميق في نفوس أبناء المحافظة وزوارها من مختلف أنحاء مصر، ويعتبر من المعالم البارزة التي تسعى محافظة بني سويف للحفاظ عليها وتطويرها خاصة وأنه تمثل وجهة دينية وسياحية مرموقة.