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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية السعودية: غزة تتعرض لإبادة وحشية والاعتراف بفلسطين حق أصيل لشعبها

فيصل بن فرحان، وزير
فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية
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أكد فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى إنه لا يمكن قبول تفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت "فرحان " في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن هناك ضرورة لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة، موضحًا أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يهدد حل الدولتين.

وتابع، أن غزة تتعرض لإبادة وحشية ونؤكد ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

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