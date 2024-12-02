نائب وزير الصحة: نعمل على تهيئة المنشآت لتكون دامجة لخدمة ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية وتعزيز حقوقهم.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول الجهود الوطنية لتضمين قصايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، ضمن احتفالية المجلس القومي لذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الألفي، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءاً مهماً من المجتمع، وأن حصولهم على الخدمات الصحية المناسبة لاحتياجاتهم هو حق أصيل يتطلب تضافر الجهود لتذليل العقبات أمامهم ودعمهم وأسرهم.

وشددت على أهمية تعزيز الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال توعية المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية، مؤكدة أن زواج الأقارب يعد أحد أبرز مسببات الإعاقة في مصر.

كما دعت إلى التصدي لظاهرة زواج الأطفال، لما لها من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة، لافتة إلى أن هذا النوع من الزواج غالباً ما يتم دون فحوصات أو مشورة طبية، مما يزيد مخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادات القيصرية، التي قد تسهم في ارتفاع معدلات الإصابة بالتوحد.

وأوضحت الألفي، أن وزارة الصحة تعمل على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، مشيرة إلى توفير وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

والجدير بالذكر اطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم مؤتمره السنوي برعاية دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة،السفيرة نبيله مكرم ، رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الفنانة هبة مجدي.

واستعراض المجلس استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.