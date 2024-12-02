استمرار فعاليات حملة الـ16 يوم لمجابهة العنف ضد المرأة بالمدارس والمصانع والنوادي ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملة "الـ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنفذها إدارة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة في إطار استراتيجية مصر 2030. تأتي الحملة تماشياً مع رؤية الدولة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مع التأكيد على رفض جميع أشكال العنف والتمييز ضدها.

ناقش المحافظ التقرير الذي أعدته شيماء كرم، رئيس وحدة شؤون المرأة بالمحافظة، وتضمن الإشارة إلي استمرار الفعاليات المتنوعة التي تُنفذ في مراكز ومدن المحافظة، حيث شملت هذه الفعاليات أنشطة إعلامية وميدانية ولقاءات جماهيرية، بالإضافة إلى فعاليات رياضية وثقافية وقوافل سكانية تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية دور المرأة كمكون أساسي في المجتمع.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى تنفيذ لقاءات توعوية في أماكن متعددة منها مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة، ومصنع حديد المصريين، ونادي بني سويف الرياضي، بمشاركة فعالة من منطقة الوعظ بالأزهر الشريف وإدارة حقوق الإنسان بمديرية الأمن. كما تم التنسيق مع الجهات الشريكة مثل مديرية التربية والتعليم، وإدارة الاستثمار، ومجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي لضمان تحقيق أهداف الحملة.

وجدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة انطلقت في 25 نوفمبر بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 ديسمبر الجاري. تهدف الحملة إلى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وذلك بمشاركة عدد كبير من الجهات الشريكة والقطاعات الخدمية المختلفة في المحافظة، دعماً لجهود الدولة في تمكين المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز.