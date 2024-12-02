مسؤولة أممية: لا شيء يبرر هجمات 7 أكتوبر ولا العقاب الجماعي للفلسطينيين

قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن لا شيء يبرر هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس وأخذ المحتجزين الإسرائيليين، كما أنه لا شيء يبرر أيضا العقاب الجماعي الذي يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت "أمينة " في كلمتها بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن العديد من الفلسطينيين نزحوا أكثر من مرة بسبب العدوان الإسرائيلي.

وتابعت، أن هناك أكثر من 45 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال استشهدوا نتيجة لهذه الهجمات المروعة.