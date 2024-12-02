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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤولة أممية: لا شيء يبرر هجمات 7 أكتوبر ولا العقاب الجماعي للفلسطينيين

أمينة محمد، نائبة
أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
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قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن لا شيء يبرر هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس وأخذ المحتجزين الإسرائيليين، كما أنه لا شيء يبرر أيضا العقاب الجماعي الذي يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت "أمينة " في كلمتها بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن العديد من الفلسطينيين نزحوا أكثر من مرة بسبب العدوان الإسرائيلي.

وتابعت، أن هناك أكثر من 45 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال استشهدوا نتيجة لهذه الهجمات المروعة.

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