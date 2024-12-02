محافظ أسوان: توقيع غرامات تصل 50 ألف جنيه للمحال المخالفة لخطوط التنظيم

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لأصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم، مع إغلاق المحل، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لمنطقة سوق السيل الجديد لمتابعة الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والقضاء على العشوائيات وفتح الطريق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على هذه المنطقة الحيوية .

وأثناء جولته التفقدية برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية، شدد الدكتور إسماعيل كمال على عدم التجاوز ووضع السلع والمعروضات المختلفة على الأرصفة لمنع الزحام بالمنطقة ، مع تكرار المرور الدورى على السوق .

إقامة سويقات ومواقف جديدة على أعمال التغطية التى تمت على مصرف السيل

وكلف المسئولين بالوحدة المحلية بالتنسيق المستمر مع القيادات الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل ، وشرطة المرافق لمواصلة التعامل السريع مع أى تعديات أو إشغالات بالأسواق ، وهو الذى سيتكامل مع إقامة سويقات ومواقف جديدة على أعمال التغطية التى تمت على مصرف السيل من الناحية الجنوبية ليتم تفريغ منطقة السيل من التكدس بالشكل المطلوب .

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