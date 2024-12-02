مسؤولة أممية: الكارثة في غزة تمثل تهديدًا للإنسانية ويجب إنهاؤها بشكل فوري

قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن إسرائيل تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والقطاع يواجه انتشارا للمجاعة.

وأضافت "أمينة " في كلمتها بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن المساعدات الإنسانية إلى غزة تواجه صعوبات في الوصول إلى الفلسطينيين في انتهاك واضح للقانون الدولي، منوهة بأن المجاعة أمر محدق الآن.

وتابعت، أن الكارثة في غزة تمثل تهديدًا للإنسانية ويجب إنهاؤها بشكل فوري، موضحًا أنه يجب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإدخال المساعدات إلى غزة ونؤكد ضرورة احترام القانون الدولي.