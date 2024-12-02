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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ المنيا يتابع إجراءات التصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية

لقاء وزير التنمية
لقاء وزير التنمية المحلية محافظ المنيا
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قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انه يتابع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة للتصدي لأي تعديات علي الاراضي الزراعية وايقاف أعمال البناء المخالف.

واشار المحافظ خلال لقاءه مع الدكتورةً منال عوض وزيرة التنمية المحلية الي جولاته المتواصلة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والبناء علي ما تحقق من انجازات علي ارض المحافظة خلال الفترة الماضية .

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ المنيا الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في التوسع في إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.

كما أوضح محافظ المنيا أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال تنمية مواردها الذاتية وموارد الوحدات المحلية، مؤكداً استمرار أعمال الصيانة والمتابعة لكافة المشروعات المقامة للحفاظ عليها للأجيال القادمة ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً .

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المبادرة الرئاسية حياة كريمة