"المناعة النفسية وتمكين المرأة" ندوة توعوية بالبحيرة

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، ندوة توعوية بعنوان "المناعة النفسية وعلاقتها بتمكين المرأة"، بمدرسة الفنية الصناعية للبنات بدمنهور، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وضمن فعاليات حملة "16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة".

شارك فيها الدكتور سمير العطار، بمعهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور والدكتورة نيفين أبو طاحون، بمديرية الصحة وإيمان منيسي، واعظة دينية بمديرية الأوقاف وبحضور عدد من طالبات معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور.

وهدفت الندوة إلى تعزيز المناعة النفسية للفتيات، وتزويدهن بالمعرفة اللازمة للتصدي للعنف بمختلف أشكاله، مع التأكيد على أهمية دور القانون والدين في مناهضة تلك الظواهر.

وتناولت الندوة عده محاور للنقاش منها أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي ،والزواج المبكر كأحد أبرز أشكال العنف ضد المرأة، لرفع وعي الطالبات بهذه القضية، وأيضا ظاهرة ختان الإناث ورأي الدين الإسلامي والقوانين الرادعة لمنع تلك الممارسات الضارة.