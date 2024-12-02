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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ المنيا مستجدات تنفيذ البرامج التنموية بالصعيد

لقاء وزير التنمية
لقاء وزير التنمية المحلية محافظ المنيا
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استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات .

وفي بداية اللقاء ناقشت الدكتورة منال عوض مع محافظ المنيا الموقف الحالي لمشروعات ومكونات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي أسفر عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة .

وشهد اللقاء متابعة وزيرة التنمية المحلية لآخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة المنيا للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوي الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة، وطالبت الدكتورة منال عوض بتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة بجميع قرى "حياة كريمة" وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية .

كما تناول اللقاء استعراض إجراءات محافظة المنيا في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 في قطاعات رصف الطرق ، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في المحافظة والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لاستفادة المواطنين من تلك المشروعات.

وخلال اللقاء حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة معدلات أداء المحافظة في تحقيق التصالح في مخالفات البناء  ، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية للتيسير على المحافظة في حملاتها لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ المنيا أبرز مستجدات تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الخطة الإستثمارية للعام المالى