الهلال الأحمر المصري: 50 ألف متطوع يعملون لضمان وصول المساعدات إلى غزة

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي بالإنابة لجمعية الهلال الأحمر المصري، إنه يتم العمل مع الشركاء من كافة الأطراف لا سيما الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وأضافت "آمال" في كلمتها بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه يتم العمل على تقديم الدعم لسكان غزة والمصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في مصر تحت إشراف وزارة الصحة المصرية.

وتابعت، أنه يجب توفير الحماية اللازمة للفلسطينيين في غزة لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع، موضحة "أن هناك نحو 50 ألف عامل متطوع يعملون لضمان وصول الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة".