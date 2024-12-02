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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السجن 10 أعوام لشخص بتهمة محاولة هتك عرض طفل بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمها بحبس عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات،  لقيامه باستدراج طفل ومحاولة هتك عرضه بالتعدي عليه وألزمته المصاريف الجنائية.

وعقدت هيئة المحكمة جلساتها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وأصدرت عدة احكام منها معاقبة "م.ش" 24 سنة، عاطل، مقيم بمركز العدوة  شمال محافظة المنيا، بالسجن المشدد 10 سنوات، غيابيا، والزمته المصاريف الجنائية، لقيامة باستدراج طفل ومحاولة هتك عرضه بالتعدي عليه.

وتعود أحداث الواقعة الي العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من احد المواطنين بقيام عاطل، باستدراج طفلة البالغ من العمر 7 سنوات، محاولا هتك عرضه، والتعدي عليه .

وقد تمكنت قوات الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتصرف.

إحالة للنيابة محكمة جنايات المنيا محكمة جنايات هيئة المحكمة جنايات المنيا