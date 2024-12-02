الليلة.. الزمالك يلتقى غزل المحلة من أجل مصالحة الجماهير

تتجه انظار عشاق القلعة البيضاء فى تمام الثامنة من مساء اليوم الأثنين، نحو ملعب "استاد غزل المحلة"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك الذى يحل ضيفًا على نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء باحثًا عن الثلاث نقاط، وذلك من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة فى الجولة الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد.

ويسعى الفريق الأبيض إلى حصد الثلاث نقاط، من أجل أعتلاء قمة ترتيب الدورى المصرى، بعد تعادل الأهلى أمس أمام البنك الأهلى بدون اهداف.

ويحتل الفريق الأول بنادى الزمالك المركز السابع برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن الأهلى المتصدر برصيد 8 نقاط.

وعلى الجانب الأخر يسعى أحمد عيد عبدالملك، المدير الفنى لغزل المحلة، لتحقيق الفوز الثانى على التوالى فى مسابقة الدورى الممتاز، بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد فى الجولة الماضية.

ويدخل غزل المحلة اللقاء فى المركز الـ 11، برصيد 4 نقاط، حصدها من تعادل وهزيمة وانتصار وحيد.