مقتل مدنيين أكراد في سوريا خلال محاولتهم الخروج من تل رفعت والشهباء

سجلت السلطات السورية، اليوم الاثنين، مقتل عدة أشخاص من الأكراد المدنيين خلال محاولتهم الهروب من مدينتي تل رفعت والشهباء، بعد دخول قوات المعارضة المسلحة إلى مناطق الأكراد.



يأتي ذلك في الوقت الذي لجأت فيه عشرات العائلات الكردية إلى الهروب من المدن التي اقتحمتها قوات المعارضة المسلحة بما فيها حلب وإدلب، خاصة بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية.



وكانت الفصائل المسلحة منعت أكثر من 150 ألف مواطن كردي من الخروج من تل رفعت والشهباء في الشمال السوري.



وكانت قوات حماية الشعب الكردية قد انسحبت من المناطق الشمالية من حلب باتفاق بينها وبين فصائل المعارضة المسلحة، وهو ما دعا العائلات الكردية لأن تخرج من المناطق التي سيطرت عليها تلك القوات.



وكانت القوات الكردية قد خرجت من شمال حلب بجانب منطقة الشيخ مقصود وبستان الباشا، فيما سمح لبعض المدنيين بالمغادرة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.