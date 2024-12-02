إيران: المنظمات الإرهابية في سوريا تنسق مع أمريكا وإسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة، اليوم، إن "المنظمات الإرهابية" في تنسق مع إسرائيل وأمريكا، محذرًا من أن الوضع الخطير في سوريا يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وشدد عراقجي على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، مؤكدًا أن إيران تدعم بشكل كامل الحكومة السورية وجيشها في مواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة.

وقال: "سوريا يجب ألا تصبح مركزًا للإرهاب، وندعم بقوة جهود الحكومة للتصدي لهذه التحديات".

وأعرب الوزير الإيراني عن إيمانه بأهمية المشاورات الإقليمية كوسيلة لتعزيز الاستقرار في سوريا، مشيرًا إلى أن المحادثات مع تركيا كانت "جيدة للغاية"، وأن البلدين متفقان على ضرورة منع سوريا من أن تصبح موطنًا للجماعات الإرهابية.

وأكد عراقجي أن إيران تواصل دعمها للرئيس السوري والجيش السوري في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على ضرورة التعاون الإقليمي للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن التعاون بين طهران وأنقرة يعد خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق تسوية شاملة للأزمة السورية، داعيًا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الالتزام بدعم وحدة سوريا وسيادتها.