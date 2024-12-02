المفوض العام للأونروا: الوكالة قدمت على مدى 75 عاما الخدمات التعليمية للاجئين في فلسطين والأردن

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "الأونروا"، إن هناك حاجة إلى استجابة طارئة في غزة ونطالب بحل سياسي لإنهاء الوضع الكارثي في القطاع.

وأضاف "لازاريني" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن وكالة الأونروا تحافظ على الهوية الفلسطينية منذ تأسيسها وعملت على تحديث السجلات المدنية للاجئين.

وتابع، أن الأونروا قدمت على مدار 75 عاما الخدمات التعليمية للاجئين في فلسطين والأردن، موضحًا أنه لا توجد مؤسسة قادرة على تعليم مئات الآلاف من الأطفال في غزة سوى وكالة أونروا.

وأردف، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "الأونروا"، أن وكالة الأونروا تعمل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.