محافظ أسوان يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع كسر الحجر

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية لرصف طريق شارع كسر الحجر الحيوى بطول 2.2 كم مروراً بتقاطع شارع شرق البندر، ووصولاً إلى كوبرى السيل .

إزالة جميع الإشغالات وإعادة تخطيط الطريق

وأثناء جولته التفقدية برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية ، وجه الدكتور إسماعيل كمال بإزالة جميع الإشغالات وإعادة تخطيط الطريق لتحقيق السيولة والإنسياب المرورى، مع ضرورة إختيار توقيتات عدم التكدس والتزاحم بطول الطريق لتحقيق الجودة المطلوبة فى أعمال الرصف، على أن يتم تنفيذ الأعمال فى الحارتين بالتوازى فى المناطق التى يتم نهو أعمال مشروع الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى .

وكلف أن يتم بالتوازى مع تنفيذ أعمال الرصف وضع اللمسات الحضارية من التطوير والتجميل والدهانات والتشجير والإنارة والبلدورات حتى يتسنى تحويل هذا الطريق والمحور الهام بإعتباره شريان مرورى يربط كورنيش النيل القديم بأحياء ومناطق جنوب وشرق المدينة إلى واجهة جمالية تضاف لملحمة التطوير التى تشهدها عروس المشاتى بمختلف قطاعات العمل العام .

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