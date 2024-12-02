وزير الشباب: القومي للإعاقة ساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي

أشاد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، بجهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن المجلس ساهم في تعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي وتلبية احتياجاتهم وذلك خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع.

وأضاف«صبحي » ، خلال كلمته بمؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، أن الدولة منذ عام ٢٠١٤ بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعم ذوي الهمم، بالتعاون بين المجلس القومي ووزارة الشباب والرياضة، مؤكداََ علي الدور الملموس الذي يقوم به المجلس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

والجدير بالذكر اطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم مؤتمره السنوي برعاية دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة،السفيرة نبيله مكرم ، رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الفنانة هبة مجدي.

واستعراض المجلس استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.