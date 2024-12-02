مسؤول أممى بمؤتمر القاهرة: أكثر من 17 ألف طفل فى غزة فقدوا والديهم أو أحدهما

قال مهند هادى المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إن نظام الرعاية الصحية في غزة انهار تماما جراء تدمير القصف الإسرائيلي المستشفيات وأكثر من 17 ألف طفل فلسطيني فى غزة فقدوا والديهم أو أحدهما ويحتاجون إلى الرعاية.

وأضاف "هادي" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه يجب وضع حد للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعتبر قطاع غزة أكثر الأماكن خطورة على وجه الأرض من حيث تقديم المساعدات الإنسانية والكرامة الإنسانية تسلب فى غزة.

وأردف المنسق الأممي للشؤون الإنسانية فى الأراضي الفلسطينية، أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة وإيقاف معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من جانب جميع المشاركية فى المؤتمر.