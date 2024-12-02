تحرير 662 مخالفة تموينية متنوعة لمحال بالأقصر خلال شهر نوفمبر

كثفت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، حملاتها التموينية خلال شهر نوفمبر المنصرم للمرور على المخابز والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والفواتير، والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، وذلك بناء على متابعة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمهندس محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وأسفرت نتيجة هذه الحملات عن رصد مخالفات متنوعة، حيث تم تحرير إجمالي عدد 662 محضر ومخالفة تموينية على مدار شهر نوفمبر الماضي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام .

وتضمنت الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، أولا في مجال المخابز، تم تحرير عدد 291 مخالفة تموينية (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم وجود ميزان - عدم وجود قائمة تشغيل – تصرف المخابز في الدقيق – عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات .. الخ ).

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير عدد 350 محضر تمويني (سلع منتهية الصلاحية - عدم إعلان عن الأسعار- عدم وجود فواتير– إدارة منشأة بدون ترخيص - بيع أزيد من السعر – غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية .. الخ ).

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير إجمالي عدد 21 محضر تمويني (عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول – عدم اعلان مستودعات بوتاجاز).

أبرز المضبوطات خلال شهر نوفمبر

وتضمنت الأحراز والمضبوطات خلال شهر نوفمبر: (6 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير - 4 طن سلع غير غذائية بدون فواتير – 250 علبة سجائر بدون فواتير - تصرف تجار تموين في عدد 243 زجاجة زيت - تصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 5 طن دقيق بلدي مدعم - تجميع عدد 154 بطاقة تموينية لدى أحد المخابز البلدية - اختراق ماكينة عدد 2000 رغيف - ضبط كمية قدرها 1150 لتر بنزين 80 بالأسواق - ضبط كمية قدرها 7 طن دقيق بلدي مدعم محظور التداول بالأسواق).

فيما شهدت أسواق الخضر والفاكهة، نزول في أسعار بعض السلع مثل الطماطم والبطاطس وكذلك الفاكهة مثل البرتقال واليوسفي، بما يناسب كافة واحتياجات المواطنين وتذبذب في أسعار سلع أخرى، نتيجة لأليات السوق الحر وبما لا يؤثر على إتاحة وتوفر جميع تلك السلع.

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