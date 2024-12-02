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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤول أممى بمؤتمر القاهرة: نظام الرعاية الصحية في غزة انهار تماما جراء القصف الإسرائيلي

مهند هادى المنسق
مهند هادى المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطين
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قال مهند هادى المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إنه لابد من إنهاء الوضع الكارثي بقطاع غزة.

وأضاف "هادي" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن غزة يتعرضون للنزوح ومعظمهم يعيش في مراكز إيواء.

واوضحت، أن شمال غزة تحت الحصار لأكثر من 50 يوما والمرضى غير قادرين على الوصول إلى المستشفيات".

وتابعت، أن نظام الرعاية الصحية في غزة انهار تماما جراء تدمير القصف الإسرائيلي المستشفيات وأكثر من 17 ألف طفل فلسطيني فى غزة فقدوا والديهم أو أحدهما ويحتاجون إلى الرعاية.

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