ناشئات الأهلي يواجه البنك الأهلي.. وبيراميدز ضد زد في دوري 2009

يشهد اليوم الاثنين، عدة مباريات مختلفة ضمن منافسات دوري مواليد 2009 للكرة النسائية، حيث تم تعديل مواعيد بعض مباريات الدوري نظرا لمعسكر منتخب الكرة النسائية الناشئات تحت 17 سنة والذي تم خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الماضي.

ويواجه فريق الأهلي للكرة النسائية فريق البنك الأهلي على ملعب الأمن المركزي طريق الصحراوي، و يواجه فريق بيراميدز فريق زد اف سي على ملعب فرعي الدفاع الجوي على أن تكون المبارتين في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

فيما يواجه فريق الجونة فريق المقاولون العرب على ملعب جمعية أحمد عرابي العبور غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

الجدير بالذكر، أن دوري الكرة النسائية للفرق الأول متوقف في الفترة الحالية على أن تعود المباريات يوم 6 ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تخوض بها المنتخبات مبارياتها الدولية، حسب الأجندة .