محافظ بني سويف يتفقد مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية لمتابعة سير الدراسة

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المشتركة بقرية بني عدي التابعة لإدارة تعليم ناصر، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل والنوعيات.

جاء ذلك ضمن برنامج ميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية ،خاصة في قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي تتماس مع احتياجات ومطالب واهتمامات المواطنين.

واطمأن المحافظ على انتظام العملية التعليمية وتواجد أعضاء التدريس والإداريين ،متفقدا بعض فصول المدرسةوحرص على متابعة جانبا من شرح المدرسين في مواد : الرياضيات،اللغة الإنجليزية،الفيزياء واللغة العربية ،مشددًا على أهمية وضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج ، بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.

كما تجول المحافظ داخل مكونات المدرسة التي تتكون من 15 فصلادراسياً موزعة على 3 طوابق " أرضي و2 علوي " بإجمالي436 طالباً وطالبة ، و5معامل :فيزياء، أحياء ، كيمياء ،ومعملين للتطوير وحاسب آلي،بجانب العديد من الملحقات،حيث تفقد المحافظ معرض الأنشطة، مؤكدا أهمية تفعيل الأنشطة التربوية في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية،لتأثيرها الإيجابي على المنظومة التعليمية، لاكتشاف المواهب الطلابية وتطوير وصقل مهاراتهم الشخصية.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من : د. أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر،د. نبيلة فتحي مدير إدارة تعليم ناصر،نادي محمد وكيل الإدارة ، خالد أبو زيد مدير مرحلة التعليم الثانوي بالإدارة ، شاهيناز عزت محمد مدير المدرسة.