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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المفوض العام للأونروا: لابد من ضمان الظروف الآمنة لاستمرار العمليات الإنسانية في غزة

المفوض العام للأونروا
المفوض العام للأونروا
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قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "الأونروا"، إنه لابد من تقديم استجابة إنسانية واسعة النطاق لإنهاء الوضع الكارثي في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يجب ضمان الظروف الأمنة والفعالة لاستمرار العمليات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف "لازاريني" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن وكالة الأونروا تعمل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع، أن الوكالة قدمت على مدار 75 عاما الخدمات التعليمية للاجئين في فلسطين والأردن.

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