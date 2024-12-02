وزير الإسكان يتفقد مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق مطار سانت كاترين

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مستهل زيارته لمدينة سانت كاترين، مشروع ازدواج ورفع كفاءة وأعمال الحماية من أخطار السيول بطريق مطار سانت كاترين (كمين النبى صالح)، بطول 9 كم، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

وتجول المهندس شريف الشربيني، بموقع تنفيذ مشروع طريق مطار سانت كاترين، لمتابعة سير العمل، واستمع لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ الطريق والأعمال الصناعية، وموقف أعمال الحماية من السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية، مشدداً على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، ومؤكداً على وجوب تنفيذ الطريق فى أفضل صورة ممكنة.

كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ محطة محولات كهرباء سانت كاترين، والتى ستغذى مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وتابع موقف تنفيذ أعمال توسعات محطة محولات كهرباء نويبع، والتى ستغذى محطة سانت كاترين، وكذا أعمال إنشاء خط الربط الهوائي بين المحطتين، مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال، والالتزام بالمواعيد المحددة.

239d77f5-4e57-4782-844f-ac0b7693d9f7

9ed8aba9-3af4-4c64-8776-c425c3f9fe45

b41246fe-6a42-45c9-909b-d65c8d1c27f6

ddd7a53b-73f6-4f26-a448-fb28405b601a

fb3827e0-0990-485b-b573-57b401361829

0d31430c-a6ba-4833-80d8-b7452710f364

94be2e09-c219-4ece-927d-745b7f792b7f

2774e325-9459-482e-82c6-8d9345f4fbfa

55c1d5aa-cdcc-4ba6-b446-e4b9a56c02ab

64588729-8e42-4a09-80b5-05c5a5937cdf

6bdba449-da9c-466d-bbaa-92907909b87d