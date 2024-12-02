وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلي على غزة خلف حجما هائلا من الدمار

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عام خلف حجما غير مسبوق من الدمار الذي يحتاج إلى عقود من الزمن لإصلاحه.

وأضاف عبد العاطي، في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل فوري ومستدام وتنفيذ خطط للتعافي المبكر من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من غذاء وماء ومأوى وصرف صحي ورعاية صحية للسكان"

وتابع وزير الخارجية: "وعلى ضوء ما تقدم، يشجع الداعون لهذا المؤتمر جميع الوفود المشاركة على الإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة والإعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها في القطاع، وبما يمهد الطريق أمام التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار حتى نخذلهم إنسانيا كما خذلناهم سياسيا".