كبيرة منسقي الأمم المتحدة: قطاع غزة يعاني دمارًا هائلًا.. أرجوكم أكثروا من الدعم

أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سيجريد كاخ، أن قطاع غزة يعاني دمارًا هائلا جراء العدوان الإسرائيلي، والفلسطينيين يعانون من كارثة كبيرة في فلسطين.

وأضافت "سيجريد" في كلمتها بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أنه لابد من تقديم المزيد من الدعم والمساعدات لقطاع غزة، موضحًة أنه لا يوجد شيء يضاهي ما يعاني منه الأشخاص في غزة من خسائر وإحساس الوحدة الذي يشعر به الفلسطينيين.

وتابع، أنه رغم جهود المجتمع الدولي ولكن هناك دمار في المدارس والمباني وأطفال يعانون كثيرًا وهناك تهديد في الحيوات الإنسانية وتذكير لمسؤوليتنا جميعًا كمبدأ إنساني.

وأوضحت: "رغم جهودنا جميعًا لدعم فلسطين ولكني أطلب منكم أرجوكم دعموا وأكثروا من التمويل الذي يذهب لمساعدات هؤلاء الأشخاص في فلسطين"، مؤكدة أن هناك تباطؤ في الاستجابة الإنسانية ولذلك يجب حماية هؤلاء الأشخاص وزيادة العاملين على المساعدات الإنسانية.