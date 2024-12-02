النواب يوافق على تعريف مصطلح الفقر الوارد في مشروع قانون الضمان الاجتماعى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف " الفقر" الوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى المعروض على المجلس.

وجاء التعريف كما ورد فى مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالى:

الفقـر: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

كما وافق المجلس على تعريف خط الفقر القومي كالتالى:

خط الفقر القومى: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.