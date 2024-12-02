148 ندوة وورشة عمل لـ"الخدمات البيطرية" خلال الأسبوع العالمي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول الجهود المستمرة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما في ذلك حملة التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة تحديات مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، شاركت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بفعالية في الأسبوع العالمي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، الذي يُعقد سنوياً في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر.

ونظمت الهيئة 148 ندوة وورشة عمل في جميع محافظات الجمهورية بهدف رفع الوعي بمخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

واستهدفت الفعاليات المربين، الأطباء البيطريين، والعاملين في قطاع الثروة الحيوانية لتوضيح أهمية الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية وتأثير مقاومتها على الصحة العامة والثروة الحيوانية.

محاور الندوات وورش العمل

التوعية بمخاطر مقاومة الميكروبات:

تقديم شرح مبسط للمربين حول كيفية حدوث المقاومة وأضرارها على صحة الإنسان والحيوان.

التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية عند استخدام المضادات الحيوية.

الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية:

تدريب الأطباء البيطريين على أفضل الممارسات لاستخدام المضادات الحيوية.

تعزيز تطبيق استراتيجيات الأمن الحيوي لتقليل الاعتماد على المضادات الحيوية في المزارع.

تعزيز دور الإرشاد البيطري:

تشجيع التواصل المستمر بين الأطباء البيطريين والمربين لضمان تطبيق أفضل الممارسات الصحية، من خلال أنشطة ميدانية ومشاركات مجتمعية، حيث قامت قامت فرق الهيئة بتنظيم لقاءات ميدانية مع المزارعين ومربي الماشية لتوزيع منشورات توعوية.

وتقديم استشارات بيطرية مباشرة حول تحسين إدارة المزارع للوقاية من الأمراض.

رسائل الهيئة خلال الفعاليات

"مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية خطر عالمي يتطلب جهوداً جماعية".

تعزيز الأمن الحيوي كخط دفاع أول للوقاية من الأمراض.

ضرورة الالتزام باستخدام المضادات الحيوية تحت الإشراف البيطري.

وتؤكد الهيئة العامة للخدمات البيطرية التزامها بالمشاركة في المبادرات العالمية والمحلية لنشر الوعي حول مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وتعزيز الأمن الحيوي لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق أمن غذائي وصحي لمصر.

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