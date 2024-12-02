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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمين عمر يُدير قمة مباريات الجولة الرابعة بين المصري وبيراميدز

أمين عمر يُدير قمة
أمين عمر يُدير قمة مباريات الجولة الرابعة بين المصري وبيرام
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كشفت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مواجهة المصري وبيراميدز في الجولة الرابعة لدوري (نايل) التي تقام مساء الاثنين.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

المصري وبيراميدز:

 الدولي أمين عمر (حكمًا للساحة)، أحمد عبد المنعم شعبان ومحمد عاطف الزناري (مساعدين)، وصبحي العمراوي (حكماً رابعاً)، مصطفى مدحت وشريف عبد الله (تقنية الفيديو).

وتقام المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد السويس الجديد.

ويدخل المصري في الجولة الرابعة ، برصيد 7 نقاط جمعها من خلال 3 مباريات خاضها خلال الثلاث جولات الاولى، فاز في مباراتين منها وتعادل في الاخيرة، ليتحل بذلك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري.

ويسعى كلا الفريقين في الحفاظ على صدراته للترتيب حيث يدخل فريق بيراميدز ايضا برصيد 7 نقاط فاز في أثنين منها وتعادل في الآخيرة، لتكون هذه المباراة قوية وتحد كبير للناديين لمحاولة كلا منهما الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة تضاف لرصيده.

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