بعد شطوحها بأيام| غرق سفينة بضائع بشواطئ القصير.. صور

شهدت سواحل مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم غرق سفينة البضائع التي كانت تحمل بضائع عبارة عن ردة، قادمة من اليمن، وكان من المنتظر تفريغها في ميناء سفاجا البحر، وذلك عقب شحوطها بسبب اصطدامها بالشعاب المرجانية، فيما تم انقاذ كافة العاملين علي متن السفينه.

بدأت عمليات تنظيف واسعة في البحر الأحمر بعد جنوح سفينة بضائع وتسرب وقودها إلى الشعاب المرجانية قبالة شواطئ مدينة القصير، بينما تم نشر حواجز مطاطية لمنع انتشار البقعة الزيتية.

جدير بالذكر، أن سواحل مدينة القصير، قد شهدت، الجمعة، الموافق 24 من شهر نوفمبر الماضي، شحوط سفينة شحن مصرية بالقرب من مناطق الشعاب المرجانية.

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغًا يفيد بشحوط سفينة تدعى VSG GLORY أمام أحد المنتجعات السياحية بمدينة القصير.

تم إخطار كافة الجهات المعنية، وجهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر، لبيان وجود خسائر طالت الشعاب المرجانية من عدمها.

وأكدت مطلعة، أن الحادث نتج عن عطل مفاجئ في أحد محركات السفينة، مما استدعى تدخل السلطات البحرية التي أرسلت قاطرة لسحب السفينة من منطقة الشعاب المرجانية ونقلها إلى ميناء آمن.

هذا وقد أبلغت الجهات المعنية بوقوع الحادث، وتم إبلاغ جهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر لتقييم الأضرار البيئية التي قد تكون نتجت عن جنوح السفينة، لا سيما على الشعاب المرجانية.

وكشفت، أن سفينة الشحن ،في "VSG GLORY" التي جنحت قبالة سواحل مدينة القصير على البحر الأحمر كانت في طريقها من اليمن إلى ميناء سفاجا محملة بشحنة من الردة.

وشهدت الشعاب المرجانية في القصير تهديداً بسبب جنوح سفينة وتسرب وقودها، فيما عملت فرق الإنقاذ على احتواء البقعة الزيتية قبل أن تتسبب في كارثة بيئية.

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