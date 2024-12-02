مسؤولة أممية: 90 ألف طفل بقطاع غزة يعانون من سوء التغذية والأمراض والأوبئة

قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني يعاني من التهجير وانتشار سوء التغذية، إذ يعاني نحو 90 ألف طفل من سوء التغذية والأمراض والأوبئة، مؤكدة: «غزة الآن تسجل أعلى نسبة في العالم من الأطفال الذين يعانون من الأمراض».

وأضافت "أمينة" في كلمتها بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة يرفضها الاحتلال ويعوقها، مما يعتبر اختراقا للقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن هذا القانون ملزم بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابعت، أن أفعال الاحتلال تتجاهل كل القرارات والأوامر التي لابد من الدول الأعضاء الالتزام بها، كما أن ما يصل من مساعدات إلى قطاع غزة غير مستقر ومستدام ولا يفي بالاحتياجات المتواصلة على الإطلاق، إذ إنها مساعدات غير فعالة ولا تنقذ أي أرواح.