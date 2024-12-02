رئيس وزراء فلسطين: قطاع غزة منطقة منكوبة ونتعرض لحرب إبادة

أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى، أنه لابد من بحث سبل التحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة.

وقال "مصطفى" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن قطاع غزة منطقة منكوبة تعاني من المجاعة والدمار، إذ يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجوع كسلاح للحرب.

وتابع، أن القطاع يعاني تجويعا متعمدا وممنهجا واسع النطاق ليس بسبب شح المساعدات، بل نتيجة منع دخولها وإعاقة عمل المنظمات والطواقم الإنسانية، ويتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.