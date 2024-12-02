رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت إلى جانبنا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي

أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى، أن مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، وبذلت جهودًا حثيثة مع الأشقاء والأصدقاء لوقف هذا العدوان الغاشم ووقف إطلاق النار.

وأضاف "مصطفى" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كثفت العمل من أجل تنسيق دخول المساعدات الإنسانية وضمان وصولها بما في ذلك من خلال المؤسسات الوطنية لجمهورية مصر، وتحديدا الهلال الأحمر المصري، الذي عمل جنبا إلى جنب مع نظيره الفلسطيني، وغيرها من المؤسسات الإنسانية لاستقبال أبناء الشعب الفلسطيني الجرحى والمحتاجين للرعاية الطبية.

وأوضح، أن عقد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة في هذا التوقيت العصيب يجعلنا نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والأشقاء في مصر، نظرًا للدعم الثابت والمستمر الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني، على كل الأصعدة السياسية والإنسانية والإغاثية، بما يعزز صموده ويسهم في الحفاظ على حقوقه المشروعة.