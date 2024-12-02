السيسي: نتطلع لتوسيع التعاون مع "بريتيش بيتروليوم" في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة "بريتيش بيتروليوم" ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار السيسي إلى جهود الدولة المستمرة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، بالإضافة إلى سعيها المتواصل لزيادة انخراط الشركات العالمية في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ذات الانبعاثات المنخفضة في مصر.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، موراي أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد أشاد بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، كما رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.