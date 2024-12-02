تحرير محاضر ضد أصحاب 3 محطات وقود سيارات في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية للأسواق واحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار بما يحقق الصالح العام.

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة محمد هدية، وإشراف حسام المزين، وكيل المديرية، حملتين رقابيتين بمركز أبو حمص.

وأسفرت الحملة الأولى عن ضبط محطة وقود قامت بالتصرف في 195,465 لتر سولار و7,875 لتر بنزين 92 وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، ضبط محطة وقود أخرى قامت بالتصرف في 45,706 لتر سولار و22,237 لتر بنزين 92 و6,708 لتر بنزين 95، ضبط محطة ثالثة قامت بالتصرف في 10,824 لتر بنزين 80 و4,827 لتر بنزين 92 بالسوق السوداء.

كما أسفرت الحملة الثانية عن تحرير محضر لحيازة 360 شيكارة تقاوي قمح مجهولة المصدر بأحد محلات بيع التقاوي.

وكما أسفرت الحملات عن المرور على 13 معرض للأدوية البيطرية بالتعاون مع لجنة الطب البيطري، وتحرير محضر لحيازة 40 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات أدوية بيطرية وملابس ومواد غذائية.