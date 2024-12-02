محافظ المنوفية: ضبط 5 أطنان ونصف دقيق بلدى مدعم مجهول المصدر بقويسنا

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار الرقابة والسيطرة علي الأسواق والمخابز والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر لمواجهة الغش التجاري.

تمكنت الوحدة المحلية بقويسنا بالتعاون مع إدارة التموين خلال حملة تفتيشية ليلا من ضبط 5 طن ونصف دقيق بلدى مدعم مجهول المصدر ومحظور تداوله بالأسواق بسيارة منتهية الترخيص وذلك قبل بيعه بالسوق السوداء ، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها بإدارة تموين قويسنا وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.