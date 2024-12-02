3673 جنيها للجرام.. تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرة بالانخفاض العالمي

تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم في ظل انخفاض سعر الذهب العالمي الذي يعد المؤثر الأكبر على تسعير الذهب المحلي حالياً ولكن يبقى التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر خلال الجلسات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع في البنوك الرسمية من جديد.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3675 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3673 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3680 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 3690 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

وحتى الآن سعر الذهب المحلي غير قادر على تجاوز المستوى 3700 جنيه للجرام بسبب ضعف زخم الصعود الناتج عن تراجع أداء الذهب العالمي، حيث يعتمد تسعير الذهب المحلي حاليا على التغير في سعر الذهب العالمي بشكل رئيسي.

من جهة أخرى فقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليتداول حالياً عند متوسط 49.80 جنيه لكل دولار، وذلك بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً بالإضافة إلى تصريحات ترامب فيما يتعلق بدول مجموعة البريكس التي تعد مصر عضوة بها، وهو ما تسبب في ضعف عملات دول هذا التجمع.

لكن بشكل عام يسود حالة من الاستقرار في تحركات الدولار الذي لم يشهد قفزات حادة في التسعير منذ عملية التعويم الأخيرة بسبب اتباع البنك المركزي المصري سياسة مرنة في تسعير الدولار، وهو ما أشار به صندوق النقد الدولي في زيارته الأخيرة لمصر.

هذا وقد صرح رئيس مجلس الوزراء إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من الممكن أن يشهد صعود وهبوط في حدود 5% خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن هذا أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار في ظل سياسة سعر الصرف المرن التي تتبعها مصر حالياً.



توقعات أسعار الذهب



تراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بسبب ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة قد تصل إلى 100% على دول مجموعة البريكس في حال لجوئهم إلى انشاء عملة جديدة أو استبدال الدولار، وهو ما دفع أسعار الذهب إلى التراجع.

شهد سعر الذهب المحلي انخفض مع بداية تداولات اليوم بسبب تراجع سعر الذهب العالمي، ولكن قد يكون هذا التراجع محدود بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم في البنوك الرسمية مما قد يحد من خسائر الذهب.

تظل تداولات الذهب العالمي تنحصر بين مستويات 2605 – 2670 دولار للأونصة منذ الأسبوع الماضي، وقد عاد السعر إلى التداول حول المتوسط المتحرك 50 يوم عند 2640 دولار للأونصة بالرغم من تسجيل اغلاق أعلى هذا المستوى خلال الأسبوع الماضي. وخروج الذهب من هذه المنطقة سيحدد اتجاه على المدى القصير.

أما عن السعر المحلي:

يستمر سعر الذهب المحلي عيار 21 في التذبذب تحت المستوى 3700 جنيه للجرام دون امتلاك الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى حتى الآن ليغلق تداولات الأسبوع الماضي تحت هذا المستوى، ولكن بالرغم من هذا لم نشهد حركة تراجع واضحة للذهب الذي يستمر في التذبذب تحت هذا المستوى.