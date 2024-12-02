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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: حريصون على توفير كل التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،  "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس قد أشاد بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة.

كما رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي