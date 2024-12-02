تهديدات ترامب تدفع الذهب للانخفاض وتراجع عملات دول البريكس

افتتح الذهب تداولات شهر ديسمبر على انخفاض في ظل مواجهته تصريحات جديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل تهديدات بمزيد من التعريفات الجمركية، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع ليضغط بالسلب على أسعار الذهب، من جهة أخرى تترقب الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.6% ليتداول حالياً عند المستوى 2634 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 2621 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2648 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

و أنهى الذهب سلسلة ارتفاع استمرت لأربع جلسات متتالية، وذلك بالرغم من تسجيل الذهب انخفاض خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى انخفاض خلال شهر نوفمبر هو أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023.

في المقابل ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.5% مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بعد تهديد جديد من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على تجمع دول البريكس في حال العمل على انشاء عملة جديدة أو البحص عن بدائل للدولار.

وقد أدى تهديده إلى إلحاق الضرر بعملات الدولار في تجمع البريكس ودفع الدولار إلى الارتفاع، حيث تخشى الأسواق من المزيد من السياسات الحمائية من جانب الولايات المتحدة تحت حكم ترامب، وفق المتابعة الحية لحركة العملات من خلال جولد بيليون.

وكان الرئيس المنتخب قد هدد الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين وكندا والمكسيك، وهي الخطوة التي قد تعيد إشعال حرب تجارية عالمية.

تهديدات ترامب المستمرة تدعم الدولار بشكل كبير وتمنعه من الهبوط ليظل يتداول في منطقة بالقرب من أعلى مستوى في عامين، كما أدى عدم اليقين بشأن ارتفاع التضخم الطويل الأجل تحت حكم ترامب، والذي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة إلى دفع الذهب إلى التراجع.

هذا وقد تراجع الطلب على الملاذ الآمن مطلع هذا الأسبوع بسبب إشارات أن وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله يبدو صامدا في لبنان، على الرغم من أن التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا أبقت على بعض عمليات شراء الذهب كملاذ الآمن.

من جهة أخرى يصدر هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة التي يمكن أن تؤثر على توقعات السوق للسياسة النقدية. ومن بين التقارير الأكثر أهمية تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر أكتوبر، بالإضافة إلى بيانات فرص العمل في الولايات المتحدة، وتقرير ADP لوظائف القطاع الخاص.

أيضاً من المقرر أن يتحدث عدد قليل من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول.

حتى الآن تضع الأسواق احتمال بنسبة 66% أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، واحتمال بنسبة 34% أن يبقي على الفائدة دون تغيير.

ستراقب الأسواق نبرة حديث البنك الفيدرالي وتصريحات أعضاءه في محاول لمعرفة مستقبل السياسة النقدية في ظل إدارة ترامب التي تزيد من عدم الاستقرار وقد تدفع التضخم إلى التماسك أكثر بفعل السياسات المالية والضريبية الجديدة.