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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يوجه بتطوير مستشفى القاهرة الجديدة ومركز صحة الأسرة بغرب الجامعات (صور)

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة
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أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المنشأت الطبية بمحافظة القاهرة، شملت مستشفى القاهرة الجديدة ومركز صحة الاسرة بغرب الجامعات، في إطار سلسلة جولاته الميدانية غير المرتبة سلفا على أماكن تقديم خدمات الرعاية الصحية  واستطلاع اراء المترددين عليها.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جولة الوزير بدأت بمستشفى "القاهرة الجديدة"؛ حيث تفقد أقسام الطوارىء، والعيادات الخارجية بكافة تخصصاتها، والصيدلية، ومخازن الأدوية والمستلزمات، وأماكن انتظار المرضى.

كما تفقد القسم الداخلي، والرعاية المركزة للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من توافر كافة الادوية، والاحتياجات والمستلزمات الطبية.

وتابع "عبد الغفار" أن الوزير تابع أعداد الزيارات اليومية للعيادات الخارجية، كما اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، كما تم المرور على غرفة الملاحظة بقسم الطوارئ، مشيدًا بالخدمة الطبية المقدمة وانتظام الفريق الطبي والعاملين، وكذلك رضى المترددين على المستشفى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير حرص على الاستماع إلى أراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، موجهاً برفع كفاءة المستشفى وتطويرها لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين، ولتقديم افضل خدمة طبية.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الوزير تابع جولته المفاجئة بزيارة مكتب صحة الأسرة بغرب الجامعات، حيث تفقد جميع الأقسام الوحدة، وغرفة التذاكر واطلع على ملفات المترددين على مكتب الصحة، كما تفقد مخزن الأدوية والصيدلية، واطلع على معدلات صرف الألبان والمخزون للتأكد من توافر جميع الألبان، كما تأكد من ميكنة جميع الخدمات بالمكتب، وعمل مبادرات الصحة العامة.

وأطلع الوزير على دفاتر الحضور والانصراف، واشاد بحضور الفريق الطبي والإداري. كما استمع إلى أراء المرضى، موجهًا بتوفير عدد من التخصصات الطبية بالوحدة مثل الانف والأذن والحنجرة ، كما وجه بمد فترة عمل الوحدة من الساعة 2 الى 6 مساءً بهدف استقبال الحالات الطارئة، بالاضافة الى رفع كفاءة وتطوير الوحدة بشكل عام لتقديم خدمة طبية ذات جودة.

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الخدمات المقدمة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الصحة والسكان المستلزمات الطبية تطوير ورفع كفاءة جولة ميدانية مفاجئة خدمات الرعاية الصحية