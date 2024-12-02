وزير الخارجية: الاحتلال يتحمل الكارثة الإنسانية في غزة بشكل كامل

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة: "في الوقت ذاته، على المجتمع الدولي وفي القلب منه مجلس الأمن مسؤولية واضحة للضغط على الاحتلال لفتح معابره وتشغيلها بطاقتها الحقيقية بكل ما يعنيه ذلك من تحمل إسرائيل مسؤولياتها التي يحددها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وذلك هو الحد الأدنى المطلوب لتخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع والتي يتحمل الاحتلال بشكل كامل مسؤوليتها".

وأكد “عبد العاطي” -خلال كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة- استعداد مصر لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات اليومية إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة.

وأضاف: "نؤكد في هذا السياق على الأولوية البالغة للانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنطقة محور فلادلفيا".