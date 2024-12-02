بـ 40 دولارا.. كتاب لـ ميلانيا ترامب يكشف خبايا صعوها من عارضة أزياء إلى السيدة الأولى

قالت صحيفة “التايمز”، إن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أصدرت أحدث كتبها وهو "ميلانيا"، وهو الذي يشرح صعودها من وظيفة عارضة أزياء إلى منصب السيدة الأولى في البيت الأبيض.



وقالت صحيفة “نيويورك بوست”، إن الكتاب في طبعته الأولى بات يعرف بأنه الكتاب صاحب المركز الأول في قائمة أفضل الكتب مبيعًا طبقا لصحيفة التايمز، وهو صادر عن دار نشر سكاي هورس، ويبلغ سعر الكتاب 40 دولارًا فقط.



يشرح الكتاب الصغير الذي يبلغ عدد صفحاته 184 صفحة مسيرتها المهنية في عرض الأزياء في أوروبا حتى أصبحت مواطنة أمريكية ثم أصبحت السيدة الأولى في البيت الأبيض.



تقول بصراحة: "لقد كان الاستقلال دائمًا ذا قيمة كبيرة بالنسبة لي. بعد أن أسست مسيرة مهنية ناجحة قبل زواجي وأثناءه، وعلمت أنني أستطيع الاعتماد على نفسي إذا لزم الأمر، فإن هذا يمنحني ثقة كبيرة في كل ما أفعله".