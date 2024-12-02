الجمارك: ضبط 57 حالة تهريب جمركي خلال نوفمبر الماضي

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، بقيادة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، من تحرير 57 محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار النجاحات المستمرة. وشملت المضبوطات محاولات تهريب متنوعة قام بها ركاب مصريون وأجانب، حيث تضمنت مواد مخدرة بمختلف أنواعها، بما في ذلك زيوت الماريجوانا وأدوية مدرجة على جداول المخدرات مثل عقار "سولبادين"، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، مناظير تركب على أسلحة نارية، ونظارات مزودة بكاميرات للتنصت.

كما تضمنت المضبوطات بضائع متنوعة مثل أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، أجهزة لاب توب، أقراص تخزين)، أدوات ومستلزمات طبية، مستحضرات تجميل، قطع غيار، أدوية باهظة الثمن، سبائك ذهبية، وكميات كبيرة من العاج والشعر الطبيعي المستعار. ومن بين أبرز الوقائع، ضبط أكثر من مليون ونصف ريال سعودي بحوزة أحد الركاب، حاول إدخالها دون الإفصاح عنها، في مخالفة لقوانين البنك المركزي ومكافحة غسل الأموال.

ويُذكر أن الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة حررت 254 محضراً خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية، ليصل إجمالي المحاضر خلال هذه الفترة إلى 311 محضراً، ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في مواجهة محاولات التهريب.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار تطبيق القوانين بحزم، وبأسلوب راقٍ في التعامل مع الركاب، سواء مواطنين أو أجانب، رغم تطور أساليب التهريب. ويعود هذا النجاح إلى تعاون وتناغم الإدارات المختلفة، مثل التفتيش والفحص بالأشعة بقيادة الدكتور سعد سالم، والشؤون القانونية والفنية والمالية، بالإضافة إلى متابعة ودعم مستمر من قيادات مصلحة الجمارك ووزارة المالية.

وتعكس هذه الجهود الدور المحوري لرجال جمارك مطار القاهرة في الحفاظ على أمن الوطن، ومواجهة محاولات التلاعب بالقوانين.