بدورته الـ 4.. مهرجان البحر الأحمر يحتفي بتاريخ السينما المصرية

يحتفي مهرجان البحر الأحمر بدورته الـ 4، بتاريخ السينما المصرية ويعرض المهرجان 3 أفلام مُرممة ضمن فعاليات برنامج "كنوز البحر الأحمر"، بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، المقرر إقامتها من الفترة 5 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 14 من نفس الشهر.

3 أفلام كلاسيكية في مهرجان البحر الأحمر

يقدم المهرجان ضمن برنامج "كنوز البحر الأحمر" 3 أفلام مصرية كلاسيكية مُرممة، وهما "العيش والملح" الذي تم إنتاجه عام 1949، من بطولة نعيمة عاكف، حسن فايق، سعد عبدالوهاب ومن إخراج حسين فوزي.

كما يقدم فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" الذي شارك في بطولته نخبة متميزة من نجوم الفن مثل أحمد ذكي، سناء جميل، ليلى علوي، كريم عبدالعزيز، منى زكي ومن إخراج شريف عرفة، تم إنتاجه عام 1998.

ثالث أفلام مهرجان البحر الأحمر فيلم "شفيقة ومتولي" الذي تم إنتاجه عام 1978، ومن بطولة سعاد حسني، أحمد ذكي، أحمد مظهر وآخرين ومن إخراج علي بدرخان.

وفي هذا السياق تهدف اختيارات "كنوز البحر الأحمر" إلى الاحتفاء بالإرث السينمائي المصري من خلال تسليط الضوء على أفلام كلاسيكية صنعت فارقًا في عالم السينما، وتركت بصمات لا تنسى لدى المشاهدين والنقاد الفنيين.