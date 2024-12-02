وزير الخارجية: مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنّ مصر كانت في طليعة الدول التي هبت لإغاثة أشقائها الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، وقدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت القطاع منذ ذلك الحين، مع تسهيلها إجراءات الشحن الجو والبحري والبري لاستقبلا هذه المساعدات.

وأضاف عبد العاطي، في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، أنّ مصر استضافت آلاف الجرحى من أشقائنا الفلسطينيين ووفرت لهم الرعاية الصحية فضلا عن تطعيم آلاف من الأطفال الفلسطينيين وقدمت الدعم اللازم لالتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليم المصرية، وهذا ليس منة منا ولكن مسؤولية وواجب على مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "أنشأت مصر أول مخيم إيواء بجنوب القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني ويسرت إدخال 4 مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة مع استقبالها لمستشفيين عائمين لمدينة العريش من أجل معالجة المصابين".