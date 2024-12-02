رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية "أون لاين"

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعً لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن اللجنة قامت بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة ، وناقشت مايستجد من أعمال، كما وافقت علي استرداد الرسوم الدراسية التي سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول علي درجات علمية والمقيدين لدرجات الماجستير والدكتوراة خارج الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن اللجنة وافقت علي طلب بعض كليات الجامعة لتعزيز بند أبحاث وتجارب لإستكمال الأبحاث والتجارب الخاصة بالبحث العلمي الأعضاء الهيئة المعاونة.

وأكد القاصد خلال الإجتماع علي ضرورة متابعة تنفيذ الخطط البحثية بكليات الجامعة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والبيئية، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة مشكلات الصناعة والمجتمع وخطط الدولة التنموية.

كما وجه القاصد الكليات إلي ضرورة زيادة عدد المشروعات البحثية التطبيقية التي لها مردود تطبيقي فعلي لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة، وتوفير بيئة جاذبة للبحث العلمي داخل الكليات وتعزيز ثقافة البحث العلمي.