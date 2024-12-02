بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض نسبي في درجات الحرارة بالقاهرة طوال الأسبوع

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، لكن مع درجات حرارة تعتبر منخفضة نسبيًا عن الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن يتوقع ثبات درجات الحرارة حول 21 إلى 22 درجة مئوية، على القاهرة الكبرى خلال فترة الظهيرة طوال هذا الأسبوع.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة ستكون منخفضة بشكل أقل، وأقل درجة حرارة هي درجة الحرارة الصغرى والتي تسجل على القاهرة الكبرى 13 درجة مئوية، ولدينا اعتدال كامل في سرعات الرياح على كل مناطق الجمهورية.

وتابع، أن الفترة الحالية تعتبر فترة مرور المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، وهناك حالة متابعة مستمرة للكتل الهوائية المحيطة بنا بكل الجهات.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تعتبر الظاهرة الرئيسية المؤثرة خلال ساعات الصباح الباكر، فضلًا عن فرص سقوط الأمطار طوال الأسبوع الجاري على مناطق متفرقة من محافظات الساحل الشمالي، وبعض محافظات الوجه البحري.