تأييد المشدد والغرامة لتاجر حشيش بمصر القديمة

أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار أسامة قنديل، حكم السجن المشدد لمدة 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الحشيش المخدر بمصر القديمة .

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابراهيم محمد وعصام ابراهيم ، بحضور احمد وحيد وكيل النيابة ، وأمانة سر محمد طه .

تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما احرز سلاح أبيض كذلك مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واكدت حيثيات المحكمة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمان اليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه وأثناء مرور معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة بدائرة القسم وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية بتواجد المتهم بشارع جانبي بالمنطقة وحيازته لمواد مخدرة فإنتقل إلى مكان تواجده وبإرشاد مصدره شاهده يخرج قطع الحشيش المخدر من علبة سجائر فضبطه والتقط العلبة من يده وبفضها في مواجهته تبين أن بداخلها ثلاثون قطعة لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض كزلك ، و بمواجهته بالمضبوطات أقر له بإحرازها و ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن أن القطع المضبوطة مع المتهم وعددها ثلاثون قطعة لجوهر الحشيش المخدر



و ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن القطع المضبوطة مع المتهم وعددها ثلاثون قطعة لجوهر الحشيش المخدر .